Томские ученые создали опытный образец реактора для получения биоразлагаемого пластика

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2021 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политехнического университета создали опытный образец реактора для синтеза мономеров, из которых впоследствии можно получать биоразлагаемые пластики. Разработка позволяет в шесть раз быстрее и проще синтезировать подобное сырье, сообщает пресс-служба вуза.

«Лабораторная установка сделана, создан опытный образец. Уже получена технология синтеза мономеров, в том числе биоразлагаемого пластика. Сейчас нарабатываются образцы, расширяется ассортимент мономеров», — рассказала ТАСС директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.

В сообщении отмечается, что в существующих технологиях получение мономеров проходит поэтапно в нескольких реакторах. В свою очередь разработка политехников позволяет объединить все процессы в одном реакторе. Сделать синтез непрерывным удалось благодаря тому, что все основные превращения в реакторе происходят, когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. Непрерывный синтез упрощает и в разы удешевляет весь процесс создания пластиков.

Сейчас ученые ведут переговоры с крупными российскими производителями пластика, например, с СИБУРом, для возможного внедрения технологии на производстве.

Биоразлагаемый и биорезорбируемый пластик широко используются для создания имплантатов и других медицинских изделий, так как он со временем рассасывается в организме человека и замещается новой костной тканью. Также он является одним из основных конкурентов полистирола и полипропилена для изготовления упаковочных изделий и одноразовой посуды.

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