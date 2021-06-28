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В одной из томских больниц открыли отделение для лечения контактных пациентов

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В Томске на базе городской больницы №2 открылось стационарное отделение на 60 мест для пациентов, являющихся контактными с заболевшими COVID-19, которым из-за обострения хронического заболевания требуется стационарное лечение. Ранее их направляли в фильтр респираторных госпиталей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Из-за обострения хронического заболевания человек нуждается в оказании стационарной медицинской помощи, но профильное отделение любой больницы не сможет принять к себе на лечение пациента, контактного с заболевшим COVID-19. Поэтому оперативный штаб принял решение госпитализировать таких пациентов в стационарное отделение больницы №2 Томска. Здесь есть врачи - узкие специалисты, которые смогут оказать помощь практически по любому заболеванию, не требующему хирургического вмешательства», - прокомментировала решение оперативного штаба заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

В свою очередь главврач Евгений Новицкий отметил, что поликлиника больницы №2 работает в обычном режиме.

«Плановая госпитализация в стационар приостановлена, пациенты направляются в другие медицинские организации Томска. Потоки пациентов стационарного и поликлинического отделений больницы №2 разведены, для стационара выделен отдельный вход», - пояснил Евгений Новицкий.

Напомним, что в Томской области для контактных с заболевшим COVID-19 на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь» действует обсерватор на 90 мест. Сюда размещаются люди, не имеющие симптомов заболевания и не нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, которым требуется пройти 14-дневную самоизоляцию, но при этом нет возможности обеспечить ее в домашних условиях, не подвергая опасности заражения проживающих с ними людей. На сегодня в обсерваторе «Томь» находятся 32 человека.

Ранее сообщалось, что в томском Дворце спорта откроют временный респираторный госпиталь.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 34 028 случаев заболевания коронавирусом. 32 397 заболевших выздоровели.

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