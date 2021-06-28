Томские ученые выяснят, как болезни из Африки попадают в Сибирь

Ученые Биологического института Томского госуниверситета изучат, почему болезни, характерные для средиземноморских стран и Африки, стали встречаться на территориях с более холодным климатом, в частности, в Западной Сибири, сообщает пресс-служба ТГУ.

Речь идет о дирофиляриозе и сетариозе. Переносчиками возбудителей этих заболеваний выступают малярийные комары. Учёные ТГУ при поддержке РНФ проводят масштабные исследования, подобных которым не было ни в России, ни в Европе. Задача биологов — выяснить, какие виды комаров задействованы в переносе возбудителя инвазий и какие факторы способствуют распространению заболевания.

Чаще всего от указанных выше болезней страдают животные, но люди также подвержены данной болезни. В России, как правило, встречается подкожная форма заболевания, помимо этого могут поражаться органы зрения, крайне редко — сердце и лёгкие. Сетариозом (он распространён в Европе и Средней Азии) болеет крупный и мелкий рогатый скот, лошади. Порой это приводит к массовой гибели животных. Случаи заражения людей также имеют место.

По словам заведующего кафедрой генетики и клеточной биологии БИ ТГК Глеба Артёмова, анализ статистики за 2000–2011 годы показывает, что в России очень высокая заболеваемость подкожным дирофиляриозом человека. Чаще всего болею в центральной части страны. В северных регионах случаи дирофиляриоза стали фиксироваться с 1997 года. Сначала они были завозными, но сейчас отмечаются и местные случаи заражения.

Большинство исследователей связывают тенденции к продвижению дирофиляриоза с эффектом глобального потепления. Трансформация климата обуславливает не только географический сдвиг оптимальных условий для развития паразита, но и миграцию зараженных животных, а также самих переносчиков инвазии — комаров.

Как отмечают биологи, для разработки эффективных стратегий борьбы с трансмиссивными заболеваниями важно знать, какой именно вид насекомого специализируется на переносе того или иного возбудителя.

В рамках проекта, поддержанного РНФ, учёные проводят масштабные исследования, подобных которым не было ни в России, ни в Европе. Отбор проб запланирован на территории пяти регионов: Томской и Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, ХМАО. Исследования будут проводится на стыке нескольких дисциплин: паразитологии, энтомологии, популяционной цитогенетики и молекулярной генетики.

«Одна из главных задач нашего проекта — определение степени заражённости микрофиляриями разных видов комаров в России, в частности, в Западной Сибири, — поясняет старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Владимир Бурлак. — Также в рамках проекта выявляются виды комаров — потенциальных источников различных инвазий и инфекций, целью которых может быть человек».

Выяснить это учёные смогут при помощи генетического анализа, который будет проведен на базе кафедры генетики и клеточной биологии. Его результаты покажут, кого в качестве прокормителей предпочитает тот или иной вид комаров. Исследователи выбрали пять модельных популяций с наибольшей заражённостью, всего проверят более 30 видов кровососущих насекомых. Также биологи проведут более глубокий анализ, чтобы выяснить, существует ли взаимосвязь между наличием генетического полиморфизма, главным образом, инверсионного, и особенностями поведения и устойчивости комаров к возбудителю дирофиляриоза.

Предполагается, что знание о распространении и видовом разнообразии комаров в Западной Сибири также позволит вести мониторинг эпидемической обстановки других заболеваний — арбовирусов и малярийного плазмодия.

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