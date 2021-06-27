Еще 4 заболевших скончались от коронавируса в Томской области

27 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 123 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 971 случай заболевания коронавирусом. 32 348 заболевших выздоровели.

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