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Еще 4 заболевших скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 123 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 971 случай заболевания коронавирусом. 32 348 заболевших выздоровели.

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