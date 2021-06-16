Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Томск — Самусь
28 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 27 июня, на трассе под Томском столкнулись Ford Mondeo и Nissan Note, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.30 на 25 километре автодороги Томск — Самусь. По предварительным данным, 63-летний водитель Ford Mondeo не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди Nissan Note и допустил столкновение.
В результате ДТП 61-летняя женщина-пассажир Nissan с травмами доставлена в больницу.
Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 79-53-27.
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