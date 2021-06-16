18+
18+

Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Томск — Самусь

Происшествия, Томские новости, авария ДТП жесть Томска врезались столкнулись сводка происшествий жесть Томска Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Томск — Самусь

Вчера утром, 27 июня, на трассе под Томском столкнулись Ford Mondeo и Nissan Note, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.30 на 25 километре автодороги Томск — Самусь. По предварительным данным, 63-летний водитель Ford Mondeo не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди Nissan Note и допустил столкновение.

В результате ДТП 61-летняя женщина-пассажир Nissan с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 79-53-27.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спортсмены из десятков стран приедут в Томск на Чемпионат мира по подводному спорту

16 июня 2021
Томские новости

В середине июня жители томского микрорайона Спичфабрика останутся без воды

31 мая 2021
Томские новости

В Томске запустили эстафету роликов о проблемах людей с аутизмом

9 июня 2021
Томские новости

Губернатор попросил увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область

17 июня 2021
Томские новости

В Томске расширят состав ландшафтной комиссии за счет общественников

1 июня 2021
Томские новости

В Томской области появится первый в России полигон для развития технологий добычи палеозойской нефти

3 июня 2021
Томские новости

Неизвестные «заминировали» пять торговых центров в Томске

23 июня 2021
Томские новости

Мобильный пункт вакцинации продолжит работу в Томске в выходные

25 июня 2021
Томские новости

Томский клип вошел в официальную подборку The London Music Video Festival 2021

25 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle