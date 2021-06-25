Кубок по Dota2 и автомобильный фестиваль пройдут в Томске в День молодежи

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2021 // Фото: Владимир Дударев

В этом году День молодежи в Томске отметят в течение двух дней — 26 и 27 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках празднования Дня молодежи будут работать 14 площадок по четырём направлениям в зависимости от характера мероприятий: «Я творческий», «Я смелый», «Я умный» и «Я решаю».

Так, 26 июня в Томске стартует фестиваль граффити, в рамках которого уличные художники создадут стрит-арт на фасадах построек дворика по ул. Белозерской.

В этот же день пройдет Кубок ТОО Федерации компьютерного спорта России. Кибер-спортсмены покажут свои навыки игры в DOTA2, HearthStone, Tekken 7, Counter-Strike, Valorant и FIFA 21.

Также 26 июня состоится экстремальный забег «Стальной характер», в котором томичам предстоит преодолеть дистанции 3, 5, 7, 9 или 11 км. со рвами, заполненными водой, барьерами, веревочными лестницами, канатами, тяжестями и прочим.

В ТГАСУ в субботу будет работать площадка «Новое место»: томичам предложат совместными усилиями создать территорию для начинающих и практикующих профессионалов, где можно встречаться и обмениваться опытом. В перерыве между стройкой будут проходить образовательные лекции.

В воскресенье, 27 июня, в деревне Петрово будет стартует открытая тренировка по (маунтинбайку) в дисциплине кросс-кантри. Колонна пройдет дистанцию 64 км.

Также в воскресенье на Белом озере будет работать детская интерактивная и образовательная площадка «А что, так можно было?».

Кроме того, на парковке возле ТЦ «Изумрудный город» пройдет автомобильный фестиваль «Дрова». Томичи смогут увидеть порядка 20 автомобилей из Томска, Новосибирска, Красноярска, Хакасии и Иркутска.

На нижней террасе Лагерного сада 27 июня будет проходить Фестиваль экстремальных видов спорта «Разгон». В программе мероприятия: показательные выступления и мастер-классы по велоспорту-ВМХ и трюковым самокатам, а также соревнования в дисциплине «Лучший трюк». Там же стартует Фестиваль уличного танца «Уличный движ».

В Городском саду в воскресенье пройдет чемпионат по «Just Dance», а также выступят творческие коллективы города.

Крое того, 27 июня, будут проводиться дни открытых дверей в IT-CUBE.ТОМСК и Центре опережающей профессиональной подготовки.

В пресс-службе уточняют, что в связи с риском распространения COVID-19, единой центральной площадки проведения Дня молодежи в Томске не будет. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм.

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