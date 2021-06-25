Скончался бывший ректор ТУСУРа Анатолий Кобзев

Томский Обзор / Фото: 25 июня 2021 // Фото: tusur.ru

Накануне, 24 июня, на 78 году жизни скончался доктор технических наук, профессор, академик, бывший ректор ТУСУРа Анатолий Кобзев, сообщает пресс-служба вуза.

Анатолий Кобзев закончил Томский политехнический институт. Работал в НИИ автоматики и электромеханики, где прошел путь от старшего научного сотрудника – до заведующего лабораторией.

С 1980 года Анатолий Кобзев заведовал кафедрой промышленной электроники ТУСУРа. В 1982 году защитил докторскую диссертацию, в 1984 получил звание профессора. В 1999 году Анатолий Кобзев возглавил ТУСУР и в 2004 году был вновь переизбран.

Под руководством Кобзева университет стал одним из ведущих инновационных вузов России. В ТУСУРе стала развиваться инфраструктура инновационной деятельности: в 2004 году был открыт первый в России студенческий бизнес-инкубатор. Анатолий Кобзев предложил программу разработки и внедрения системы подготовки предпринимателей наукоёмкого бизнеса наряду с подготовкой классических инженеров. А в 2006 году с проектом «Разработка и внедрение системы подготовки специалистов, обеспечивающей генерацию новой массовой волны предпринимателей наукоёмкого бизнеса» ТУСУР стал победителем первого конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

Анатолий Кобзев внёс значительный вклад в решение методологических проблем высшей школы, развивал систему дистанционного образования в Томске. Он является создателем одного

из первых за Уралом Томского межвузовского центра дистанционного образования, ряда научно-исследовательских институтов, организованных по принципу интеграции с малыми инновационными

предприятиями.

В 2009-2019 годах Анатолий Кобзев был президентом ТУСУРа.



Прощание состоится в понедельник, 28 июня, в Доме учёных (ул. Советская, 45), с 11:00 до 13:00.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Анатолия Кобзева.

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