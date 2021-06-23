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В Томской области запустили первый в России онлайн-сервис по контролю за ценами на лекарства

Социальная сфера, Томские новости, сервис лекарства проверки цены на лекарства таблетки проверить максимальная розничная цена В Томской области запустили первый в России онлайн-сервис по контролю за ценами на лекарства

Сегодня, 23 июня, в Томской области введен в промышленную эксплуатацию сервис по контролю за ценами на лекарства. Он доступен по адресам aptekacontrol.gov70.ru, контрольаптек70.рф.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, государственный контроль введен только на лекарства, которые включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, включающий более 42 тысяч наименований.

Сервис отслеживает цену в каждом из 904 объектов, которые имеют лицензию на продажу лекарственных препаратов в Томской области. При введении штрих-кода лекарства сервис укажет его предельную розничную цену, которая, в свою очередь, может отличаться в «северных» и южных районах Томской области.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Томской области заработала горячая линия: по телефону 8(3822) 52-71-03 можно задать вопрос по работе сервиса, оставить отзыв или даже жалобу, если обнаружены завышенные цены на препараты.

Если человек оставит письменную жалобу и предоставит чек за покупку лекарства по завышенной цене, у нас будет основание возбудить административное дело в отношении руководства аптеки», - отметил начальник департамента по лицензированию и региональному государственному контролю Томской области Александр Деев.

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