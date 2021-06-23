Неизвестные «заминировали» пять торговых центров в Томске

23 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сегодня, 23 июня, неизвестные прислали на электронную почту сообщение об угрозе минирования 5 торговых центров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Информация поступила в 15.35. Сообщалось о возможном минировании ТЦ Волна», «Metro», ЦУМ, «Радуга» и «Виктория».

«В связи с полученной информацией об угрозе минирования по всем адресам работают оперативные службы и бригады скорой медицинской помощи. Каждое сообщение о минировании тщательно проверяется правоохранительными органами», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он также добавил, что в соответствии с действующим законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы.

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