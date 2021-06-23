18+
18+

Неизвестные «заминировали» пять торговых центров в Томске

Безопасность, Происшествия, Томские новости, заминировали минирование взрыв бомба терроризм Неизвестные «заминировали» пять торговых центров в Томске

Сегодня, 23 июня, неизвестные прислали на электронную почту сообщение об угрозе минирования 5 торговых центров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Информация поступила в 15.35. Сообщалось о возможном минировании ТЦ Волна», «Metro», ЦУМ, «Радуга» и «Виктория».

«В связи с полученной информацией об угрозе минирования по всем адресам работают оперативные службы и бригады скорой медицинской помощи. Каждое сообщение о минировании тщательно проверяется правоохранительными органами», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он также добавил, что в соответствии с действующим законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето

10 июня 2021
Томские новости

Томская спортсменка стала первой на первенстве мира по подводному спорту

16 июня 2021
Томские новости

В Томской области назначили начальника департамента экономики

31 мая 2021
Томские новости

Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартует в видеосервисе Wink

31 мая 2021
Томские новости

Пес Акбар помог полицейским пресечь сбыт наркотиков в Томске

18 июня 2021
Томские новости

В Томском политехе открылась лаборатория автоматизированных систем управления

4 июня 2021
Томские новости

В Ботаническом саду ТГУ поселилась Зелигена

3 июня 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томске ограничат движение по ул. Гоголя

11 июня 2021
Томские новости

Эпидпорог по ОРВИ в Томской области превышен почти на 50%

1 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle