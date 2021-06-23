Завтра часть домов на пр. Мира в Томске останется без воды

23 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 24 июня, в Томске жителей ряда домов по пр. Мира ожидает отключение воды, которое продлится с 9.00 до 23.50, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами по переврезке новой водопроводной линии диаметром 325 мм. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пр. Мира, 15, 15/1, 17, 17 стр.1, 19, 21а, 21 стр.2, 21з, 23, 36, 38, 40, 40а, 40б, 46, 48, 48/4, 48а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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