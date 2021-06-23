Томичей приглашают на опер-эйр с горячим кофе и французским шансоном

23 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 26 июня, во дворике томского Дома искусств пройдет опен-эйр «На чемоданах» с маркетом, фотозоной и музыкальной программой, сообщают организаторы.

Гости смогут посетить сделать фотографию на живописной фотозоне от «Зелёной мамы», посетить выставку картин томских художников, выпить кофе от HISTORY COFFEE и послушать лекцию «Экскурс в мир вина» от INVINO.

Также посетителей ждет показ спектакля «Кризис жанра», музыкальная программа с участием Натальи Нелюбовой и джаз-мануш группы SODA, которая исполнит французский шансон.

Начало в 16.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билета — 700 рублей.

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