Комиссия согласовала строительство гостиничного комплекса на территории карандашной фабрики

23 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Городская комиссия по землепользованию и застройке приняла решение рекомендовать главе города предоставить разрешение на использование земельного участка на ул. Войкова для гостиничного обслуживания, сообщает пресс-служба мэрии.

Заседание комиссии состоялось в минувшую пятницу под председательством заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова. На нем рассматривалась заявка от юридического лица о предоставлении разрешения на использование земельного участка по ул. Войкова, на котором ранее располагалась Сибирская карандашная фабрика, для гостиничного обслуживания. В настоящее время этот участок площадью почти 87 тыс. кв. м. относится к зоне производственно-коммунальных объектов П-4. Собственник участка намерен построить на нем многофункциональный объект административно-делового назначения, включающий гостиничный комплекс, парковку и вертолетную площадку.

В пресс-службе отмечают, что в заключении департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска особо оговаривается, что вновь выявленный объект культурного наследия, находящийся на территории бывшей карандашной фабрики (один из корпусов, построенный в начале XX века по проекту архитектора Андрея Крячкова), исключен из общей площади земельного участка.

Здание бывшей карандашной фабрики построено на рубеже XIX и XX столетий по заказу купца Сергея Горохова. Однако производство здесь не успело начаться из-за революции 1917 года. В 1932 году на прилегающей территории началось строительство собственно карандашной фабрики. Здание вошло в ее состав и использовалось для производства карандашной дощечки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: