В Томском краеведческом музее прошла акция «Чтобы помнили»

22 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский областной художественный музей им.М.Б.Шатилова

Накануне, 22 июня, в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова в очередной раз прошла военно-патриотическая акция «Чтобы помнили». Это авторское мероприятие: акция была придумана в музее и впервые воплощена более 10 лет назад.

Тогда в музейном дворике собирались многие фронтовики, и для них эта встреча была настоящим праздником. Зрителям ветераны рассказывали о тяжелых фронтовых буднях. Кто-то из них вспоминал о концлагере, кто-то о том, как побывал в плену. А в полевой кухне уже поспевала фронтовая каша, ароматные запахи витали во дворике, и молодежь подхватывала знакомые военные песни.

«О войне сегодня пели и говорили внуки и даже праправнуки героев — дети из детсада №63. Девчушки в гимнастерках спели песню про наш родной Бессмертный полк — о том, что память жива, «пока течет река Бессмертного полка», — говорится в сообщении.

Томские писатели и поэты читали стихи и рассказывали о своих родных, фронтовиках и тружениках тыла.

Настоящими героями акции стали участники поискового движения, с которыми Томский краеведческий музей активно сотрудничает уже 5 лет. Поисковики развернули во дворе большую выставку предметов, найденных на полях сражений. Здесь и винтовки, и каски, пробитые пулями, снаряды и гранаты.

Программа акции включала концерт и викторину о войне, фильмы в музейном кинозале, а также бесплатную экскурсию «Война — тяжелая работа». Гостей также угощали пирожными от «Антонова двора», лимонадом и квасом от «Томского пива». А завершилось мероприятие фотосессией на фоне легендарного фронтового «Виллиса».

Акция «Чтобы помнили» в Томском краеведческом музее проходила в рамках государственных и областных программ по военно-патриотическому воспитанию, а также общегородского Дня Памяти и Скорби. Мероприятие осуществлялось при поддержке ТРО ООД «Поисковое движение России».

Фото: Томский областной художественный музей им.М.Б.Шатилова

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