Томские рафтеры победили на Кубке мира

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2021 // Фото: depms.ru

Томские рафтеры в составе сборной России одержали победу на Кубке мира, который прошел с 18 по 20 июня в городе Банья Лука (Босния и Герцеговина) на реке Врбас. За победу боролись спортсмены из девяти стран мира.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в составе сборной России в соревнованиях участвовали рафтеры команды «Одиссей-Азимут-Томск» Александр Сондор, Дмитрий Зимин, Сергей Самойлов, Владимир Казанский, Владимир Ананьев и Матвей Ершов – воспитанники Копыловского клуба «Одиссей» и ДЮСШ УСЦ ВВС им.В.А.Шевелева (Томск).

Рафтеры из Томской области стали обладателями Кубка мира, завоевав «золото» в абсолютном зачёте. Парни победили в дисциплинах «слалом» и «длинная гонка», а также «взяли» две бронзы – в дисциплинах «спринт» и H2H.

«35-градусная жара и бушующие пороги в каньонах реки Врбас не остановили «красную машину», именно такое прозвище получили наши рафтеры. В заключительной гонке парни, вырвав победу, стали обладателями Кубка мира по рафтингу! Спасибо им за победу», - прокомментировал Алексей Широков, глава федерации рафтинга и гребного слалома Томской области.

Напомним, на прошлой неделе томские рафтеры стали победителями чемпионата России, который прошел в Республике Адыгея.

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