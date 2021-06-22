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В Томске на два дня ограничат движение по ул. Яковлева

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В пятницу, 25 июня, в Томске ограничат движение автомобилей на участке ул. Яковлева от пер. Мариинского до ул. Больничной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с заменой строительной части и трубопровода на тепломагистрали №7. Предполагается, что движение на данном участке будет восстановлено до 24.00 воскресенья, 27 июня.

Горожан просят заранее выбирать для движения объездные пути.

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