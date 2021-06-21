Суд удовлетворил менее 2% требований Росавиации к Томской ДСК

21 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Росавиации о взыскании штрафных санкций с ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

«Взыскать с АО „Строительное управление Томской домостроительной компании“ в пользу Федерального агентства воздушного транспорта штрафные санкции в размере 1,5 млн рублей. В иске в остальной части отказать», — говорится в решении суда.

Росавиация требовала взыскать с СУ ТДСК 89,2 млн рублей. Таким образом, удовлетворены менее 2% требований госоргана.

Содержание иска в материалах суда по-прежнему не раскрывается, стороны ранее его не комментировали. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», их связывает только один контракт — на реконструкцию ВПП томского аэропорта «Богашево».

В августе 2019 года «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбрало СУ ТДСК генподрядчиком реконструкции ВПП в Томске. Исполнителю предстоит к ноябрю 2022 года за 2,81 млрд рублей оснастить взлетно-посадочную полосу новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение с техническими средствами охраны.

В июне 2020 года ТДСК предупреждала о необходимости приостановки работы аэропорта на срок до 2 месяцев, однако долгое время определенности в этом вопросе не было. На прошлой неделе директор ООО «Аэропорт Томск» Антон Перфильев объявил о введении ограничений на работу аэропорта в августе–сентябре: по магистральным направлениям аэропорт будет работать в течение одних суток в неделю.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м. Она была построена в 1967 году, ремонтировалась в 2000 году.

Посмотреть, как идут работы на ВПП, можно в нашем материале.

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