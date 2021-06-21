Реконструкция томского аэропорта идет с небольшим опережением — замгубернатора

21 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

В минувшую пятницу, 18 июня, в томском аэропорту прошел очередной штаб, в рамках которого замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный вместе с представителями профильных ведомств, заказчика, стройконтроля и подрядчиков оценили ход реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Как уточняют в пресс-службе аэропорта, на взлетно-посадочной полосе дорожники фрезеруют старое покрытие, удлиняют полосу, занимаются устройством котлована на разворотной площадке, прикромочных лотков и их гидроизоляцией. Также собравшимся показали, как в автоматическом режиме работает асфальтобетонный завод, смонтированный специально для устройства искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе отмечают, что запасы инертных материалов, из которых будет изготавливаться асфальтобетон, созданы в достаточном объеме.

«В 2018 году по поручению президента Росавиация включила в федеральную программу „Развитие региональных аэропортов и маршрутов“ проект реконструкции аэропортового комплекса „Богашёво“. Благодаря активной позиции губернатора Сергея Жвачкина из федерального бюджета на реализацию проекта мы получили более 2,8 миллиарда, — отметил Игорь Шатурный. — Подрядчик работает в рамках графика, даже с небольшим опережением. Намеченные объемы работ этого года по реконструкции взлетно-посадочной полосы планируется завершить до 25 сентября».

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, кроме устройства нового искусственного покрытия, включает строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.

Сейчас строители в здании основной аварийно-спасательной станции ведут монтаж внутренних сетей электроснабжения, выполняют фасадные работы и планировку территории, завозят грунт. На здании очистных сооружений поверхностного стока продолжается монтаж металлических конструкций каркаса и колодцев, а также прокладка кабелей связи.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Богашево» (Томск) летом 2021 года продолжит работу, несмотря на начавшуюся реконструкцию аэродрома, однако в августе–сентябре будут введены ограничения.

Как сообщалось, в августе 2019 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) выбрало генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Работы за 2,81 млрд рублей выполняет ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», которому предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

Фото: Анастасия Нейзлер

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: