Аэропорт «Богашево» в августе–сентябре будет работать с ограничениями из-за реконструкции аэродрома

17 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Аэропорт «Богашево» (Томск) летом 2021 года продолжит работу, несмотря на начавшуюся реконструкцию аэродрома, однако в августе–сентябре будут введены ограничения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора ООО «Аэропорт Томск» Антона Перфильева.

«Мы не закрываемся, работаем в технологические окна», — подчеркнул он.

По словам Перфильева, в период со 2 августа по 25 сентября полеты на среднемагистральных воздушных судах (на них, в том числе, выполняются рейсы в Москву и Санкт-Петербург) будут выполняться с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника, все остальное время — технологическое окно, в течение которого будет идти реконструкция. Полеты местных авиалиний в период со 2 по 28 августа будут выполняться штатно, для этого «ограничили порог взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 1,3 тыс. метров». «С 28 августа по 25 сентября такие полеты (местных авиалиний — прим.ред.) из аэропорта Томска не смогут осуществляться, так как полоса будет для этого слишком короткая», — отметил он.

Руководитель компании добавил, что работы по реконструкции ВПП будут выполняться «захватками по 150 метров — за 6 дней нужно будет выполнить работы (на этом отрезке — прим.ред.) в полном конструктиве и открыть аэродром для полетов».

Перфильев уточнил, что к реконструкции ВПП уже приступили. В 2021 году предполагается реконструировать около 2 км при общей длине ВПП в 2,5 км, оставшаяся часть работ будет завершена в 2022 году. «Сейчас взлетно-посадочная дистанция 1,550 тыс. метров, все остальное отдано под реконструкцию. Работы проводятся на южном торце полосы», — добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов о ранее озвученных планах удлинения ВПП на 300 метров, глава «Аэропорта Томск» сказал, что текущий контракт на реконструкцию не включает удлинение полосы. По его словам, в настоящее время ведется разработка проекта по удлинению, его реализация оценивается в 1 млрд рублей. «В текущем году проект пройдет Главгосэкспертизу, и в следующем году мы надеемся на выделение финансовых средств (из федерального бюджета — прим.ред.)», — сказал Перфильев.

Как сообщалось, в августе 2019 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) выбрало генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Работы за 2,81 млрд рублей выполняет ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», которому предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 21 направлению внутри страны. Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

«Новапорт» принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.

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