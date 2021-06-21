Спасибо доктору: «Ростелеком» поддержал региональную акцию в Томской области

21 июня 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

17 июня состоялось торжественное награждение победителей региональной социальной акции «Спасибо доктору!», которое было приурочено к празднованию Дня медицинского работника. «Ростелеком» выступил генеральным партнером ежегодного конкурса, организованного региональным Центром медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области.

На мероприятии гостей приветствовали и вручали дипломы, грамоты и благодарственные письма заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, начальник департамента здравоохранения Сергей Дмитриев и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Участие в церемонии награждения приняла директор по работе с массовым сегментом Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова. Она вручила победителю в номинации «Народная медсестра» — Виктории Бедаревой, медсестре процедурного кабинета центра семейной медицины (ЦСМ) поликлиники № 9 — диплом с памятной статуэткой акции и подарки от компании.

«Как социально ответственная компания мы с радостью поддержали региональную акцию “Спасибо доктору!”, которая дает возможность жителям Томской области выразить свою признательность и благодарность за нелегкий труд всех медицинских работников. “Ростелеком” готов быть надежным цифровым партнером для государственных и частных медицинских организаций. Сегодня компания разрабатывает и внедряет множество комплексных современных решений для системы здравоохранения в нашей стране, которые позволяют оптимизировать и облегчать работу медицинских специалистов», — рассказала заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Оксана Болдова.

«Мы выражаем искреннюю признательность Томскому филиалу “Ростелекома” за поддержку и надеемся, что сотрудничество продолжится и в будущем», — поблагодарила организатор акции, директор регионального Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Акция «Спасибо доктору!» проводится в Томске с 2010 года по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека». Поблагодарить медиков и фармацевтов можно было по телефону, через видеообращение на электронный адрес организаторов или на сайте проекта. Каждый отзыв от пациента учитывался как голос, отданный им за учреждение или сотрудника. В этом году жители Томской области оставили более 11,5 тысяч «спасибо» в адрес 133 государственных и частных медорганизаций, а также 20 аптек.

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