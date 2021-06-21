Томичи смогут получать посылки на почте за другого человека

21 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В Томской области в отделениях Почты России запущен сервис электронной доверенности. С его помощью жители региона смогут получать посылки за других людей без оформления бумажных документов. Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на сайте и в ближайшем времени появится в мобильном приложении Почты России.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, раньше клиенты Почты получали посылки за другого человека только по заранее оформленным бумажным доверенностям в отделениях Почты или по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем Личном кабинете.

«Сервис электронных доверенностей позволяет передать право получения ваших посылок и писем другому человеку, когда нет возможности самостоятельно прийти в отделение Почты. Это будет актуально для людей, уехавших в отпуск, студентов, сдающих сессию в другом городе, или тех, кто не может прийти по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что доверенность может действовать до года. Для ее оформления необходимо авторизоваться в Личном кабинете портала pochta.ru, указать мобильный номер телефона доверенного лица и выбрать срок действия электронной доверенности. Далее ввести полученный код из SMS, отправленный на номер мобильного телефона. После успешного оформления доверенное лицо получит SMS-сообщение о том, что на него оформлена электронная доверенность и ему доступно получение посылок и писем в течение всего срока действия доверенности. Отменить доверенность можно в любое время также в Личном кабинете.

Получение посылок или писем по электронной доверенности в отделениях Почты доступно по коду из SMS, присланному на номер мобильного телефона доверенного лица, указанного в электронной доверенности, или по его паспорту.

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