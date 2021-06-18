Более 40 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.
Контрольные тест подтвердили выздоровление 9 человек. Коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,12.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 480 случаев заболевания коронавирусом. 31 954 заболевших выздоровели.
Напомним, на этой неделе в Томске заработал дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Так, в пятницу и субботу, 18 и 19 июня, с 10.00 до 16.00 томичи смогут поставить прививку от СOVID-19 в новом мобильном пункте вакцинации у торгового центра «Манеж» (ул. Беринга, 10).
Второй мобильный пункт будет работать в субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, а также 26 и 27 июня с 10.00 до 16.00 у торгового центра «Изумрудный город» (возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города»).
Стационарный пункт вакцинации томской медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156) также будет принимать всех желающих в порядке живой очереди в выходные с 10.00 до 18.00.
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