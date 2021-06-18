От томских маршрутников потребовали соблюдать режим работы в Троицу

18 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томска проконтролируют выполнение рейсов маршрутных автобусов к городским кладбищам в Троицу. Для этого сотрудники муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» направили в адрес перевозчиков телефонограммы с требованием соблюдать режим работы 18-20 июня, а также предусмотреть наличие резервных автобусов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, уведомления получили ООО «ЛАНА» (маршруты №№ 4, 11 и 20), ООО «Движение 2015» (маршруты №№ 8/9 и 22), ООО «РЕГИОНСИБИРЬ» (маршруты №№ 13/14), ООО «РУЖАВТО» (маршрут № 19) и ООО «Медея» (маршрут № 38).

Автобусы этих маршрутов будут привозить томичей на кладбища в мкр. Сосновый бор, Бактин, на Северное и Южное кладбища и др. Кроме того, автобусы межмуниципального маршрута № 120 (24) будут курсировать до кладбища в Воронино с 8 до 19 часов.

Диспетчеры ЦОиКП с помощью системы автоматического диспетчерского учета проконтролируют соблюдение перевозчиками установленного расписания.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: