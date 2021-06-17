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В Томск прибыла передвижная выставка-поезд Минобороны России

Томские новости, техника музей танки поезд В Томск прибыла передвижная выставка-поезд Минобороны России

Накануне, 16 июня, на железнодорожную станцию «Томск-I» прибыла передвижная выставка-поезд Минобороны России с новейшими образцами военной техники.

В составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены разнообразные выставки и экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». На платформе-сцене для посетителей выступит концертная бригада военных музыкантов.

Также все желающие в специальном вагоне могли сделать тест на коронавирус и получить консультацию военных медиков.

Поезд прибыл в Томск в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», которая стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Тематический поезд Минобороны России проследует через всю страну: от Москвы до Владивостока и обратно, и сделает остановки в 51 городе.

Фото: Даниил Плотников

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