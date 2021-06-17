Организаторы «Том Сойер Феста» приглашают томичей на читку с актрисой томского ТЮЗа

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2021 // Фото: instagram.com

В пятницу, 18 июня, в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» состоится совместная читка с актрисой томского ТЮЗа и деятелем живых иллюзий Ольгой Райх.

Как уточняют организаторы, читка будет проходить во дворе дома на пер. Совпартшкольном, 6а. Сбор назначен на 18:30, но работы по реставрации здания начнутся с 17:00.

«Будет идеально, если ребята придут в походной одежде, поработав, выпьют горячий чай с пирогами от спонсоров Алексея Альпет и компании «Сибирский кедр»» и погрузятся в атмосферный вечер совместного чтения», — отмечает координатор фестиваля Ольга Павлова.

По её словам, участникам предстоит по очереди читать отрывки романа, а после они поговорят о том, что значит этот роман для участников фестиваля. В рамках мероприятия будут прочитаны и разобраны лишь небольшие отрывки произведения.

В августе 2020 года Томск вновь стал участником Всероссийского фестиваля «Том Сойер Фест». Данный фестиваль посвящён восстановлению исторического облика города. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов. Большинство объектов фестиваля — здания, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия. Первым домом, который попал в список восстанавливаемых, стал дом по адресу: переулок Совпартшкольный 6а. С выбором дома для реставрации помогла Администрация Ленинского района.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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