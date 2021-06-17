В Томске ограничат движение в мкр. Степановка

17 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В понедельник, 21 июня, в Томске ограничат движение транспорта по ул. Степановской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с прокладкой газопровода. Оно будет вводиться поэтапно. Так, с 10.00 21 июня до 21.00 22 июня движение автомобилей будет ограничено от дома № 42 по ул. Степановской до пер. Тояновского.

С 10.00 23 июня до 21.00 24 июня для движения транспорта будет закрыта одна полоса от дома № 1 на ул. Осипова до дома № 28 на ул. Степановской. Также ограничат движение между домами № 28 и 127а по ул. Степановской.

Работы в указанной части мкр. Степановка будут выполнять сотрудники ООО «Стройгаз».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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