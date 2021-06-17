В Томской области в 4 раза вырос спрос на Big data в рекламе

В Томской области в 4 раза вырос спрос на сервис умной таргетированной рекламы «МТС Маркетолог». Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«Основные заказчики — продуктовый ритейл и сервисы доставки, а также сфера beauty. В основном — малый и средний бизнес, — отметила Марина Фещенко. — Такой спрос могу объяснить просто: в основе сервиса лежит Big Data МТС, которая позволяет максимально точно выйти на „своего“ клиента, показать рекламу только тому, кого она реально может заинтересовать».

По словам Марины Фещенко, самый ходовой формат — рассылка, содержащая ссылку на сайт компании. Так, например, с началом пандемии запуском доставки озаботились многие томские рестораны. Наибольший спрос на него зафиксирован в феврале–марте 2021 года, когда предприниматели с помощью таргетированных рассылок поздравлял клиентов с гендерными праздниками и рассказывали о специальных акциях.

«С помощью МТС Маркетолога известный ресторан разослал 10000 sms-сообщений со ссылкой на сайт, в результате было 700 переходов и 77 заказов (конверсия составила 11% — поверьте, это много). А затраты „отбились“ почти троекратной выручкой», — уточнила Марина Фещенко.

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