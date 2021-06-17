В Томске запатентовали систему раннего обнаружения природных пожаров

17 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ученые Томского госуниверситета запатентовали систему раннего обнаружения лесных, степных и торфяных пожаров, которая позволяет минимизировать силы и средства на их поиск. Разработка зарегистрирована в Государственном реестре изобретений РФ, сообщает пресс-служба вуза.

Система, разработанная в ТГУ и Институте оптики атмосферы СО РАН, — это набор базовых станций, которые анализируют состояние атмосферы на содержание ряда газов и аэрозолей, характерных при природных пожарах. Также система содержит модуль регистрации данных о ветре. Всё это позволяет определять при помощи математического аппарата место, где находится очаг возгорания. Затем обработанные данные поступают в МЧС на пульт дежурного, который отвечает за мониторинг пожаров.

«Предлагаемая система может быть дополнена спутниковыми данными и с других наземных устройств. Система достаточно гибкая, и в патенте не прописано конкретно, какие именно датчики какого производителя должны применяться. То есть, это рамочная комплексная система. Мы создали генеральную идею, на основе которой возможна разработка технических решений», — рассказывает о недостатках существующей системы обнаружения пожаров доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ Егор Лобода.

Свой вариант системы обнаружения пожаров ранее предлагал инновационный центр «Сколково» — также с использованием имеющейся инфраструктуры и установкой там видеокамер. Однако камеры не могут «увидеть» пожар за линией горизонта. Кроме того, вышки, где камеры можно установить для большего радиуса обзора — порядка 20–30 километров, находятся далеко не везде. Система ТГУ без камер позволит отслеживать пожары, находящиеся на существенном удалении за линией горизонта.

Система прошла испытания на модельных пожарах на территории базового экспериментального комплекса Института оптики атмосферы СОР РАН в районе поселка Бактин. Исследования по содержанию и распространению в воздухе газов ведутся там уже много лет, а весной текущего года ученые начали с помощью датчиков, регистрирующих аэрозоли, изучать распространение аэрозолей, образующихся при модельных пожарах. На данный момент все полученные результаты подтвердили, что идея системы работает.

«Мы подали заявку на грант РНФ, и если нам ее одобрят — следующим этапом будет создание модулей, которые будут тестироваться в реальных условиях в лесничествах Томской области. Если мы докажем, что система, построенная на упомянутых принципах, эффективно работает, то можно будет уже выходить с конкретными предложениями этой разработки на всероссийский уровень. Думаю, патент поможет нам в этом — он послужит аргументом того, что наша система может находить пожары на деле, а не только теоретически, с научной точки зрения», — подчеркивает Егор Лобода.

Более 30 лет на мехмате ТГУ изучают природные пожары и их последствия. Общую математическую модель распространения таких пожаров разработал заслуженный деятель науки РФ, профессор ТГУ Анатолий Гришин, ставший основателем целого направления исследований. В настоящее время в ТГУ на базе кафедры физической и вычислительной механики ММФ работает научная лаборатория физико-математических и оптических исследований природных пожаров и внешних задач механики реагирующих сред. В состав лаборатории входят сотрудники ТГУ и Института оптики атмосферы СО РАН (Томск), в том числе 5 молодых ученых.

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