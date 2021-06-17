Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны жителям еще двух сел Томской области

17 июня 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает развивать оптоволоконные сети по технологии GPON («оптика в квартиру») для населенных пунктов Томской области. Высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании стали доступны для жителей многоквартирных домов и частного сектора в селе Первомайском и в селе Тогур Колпашевского района.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) — это современная технология, позволяющая обеспечить стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных с возможностью увеличения пропускной способности канала до 1 Гбит/с. Прокладка кабеля происходит непосредственно в дом абонента, и клиент может по одной оптической линии подключить несколько услуг.

«В Томской области мы ежегодно модернизируем сети и развиваем скоростные линии связи, а также строим оптику для жителей региона. Продолжительное время в селах Тогур и Первомайском интернет был доступен по медным линиям, а сейчас технология GPON позволяет обеспечить доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/сек. Теперь сельчане наравне с жителями городов могут оценить преимущества интерактивного телевидения Wink, установить видеонаблюдение или воспользоваться сервисом “Умный дом”. Для этого мы сегодня готовы предложить клиентам удобные и выгодные тарифы на наши услуги», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Томский филиал «Ростелекома» запустил акцию «Технологии ускорения» для жителей населенных пунктов, где построены оптоволоконные сети по технологии GPON и увеличил скорость предоставляемого интернета до 200 Мбит/сек. Стоимость тарифа при этом осталась без изменений. Предложение доступно для новых и действующих абонентов компании до конца декабря 2021 года.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Кроме того, для спортивных болельщиков Wink представляет эксклюзивные прямые эфиры с международных чемпионатов, футбольных матчей и бойцовских турниров. А для киногурманов в мае появилась новая бесплатная услуга — «Обмен фильма», которая позволяет посмотреть любую кинокартину до 20 минут и заменить ее на другую в случае, если выбор был сделан неудачно. Видеоконтент можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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