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Росавиация требует с Томской ДСК 89 млн руб. штрафа по контракту на реконструкцию ВПП в Томске

Судебные дела, Томские новости, взлетная полоса уголовное дело ТДСК Росавиация требует с Томской ДСК 89 млн руб. штрафа по контракту на реконструкцию ВПП в Томске

Арбитражный суд Московской области 17 июня рассмотрит иск Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) о взыскании штрафных санкций с ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Сумма заявленных требований — 89,2 млн рублей. Третьим лицом в деле выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура «Росавиации»).

Стороны не прокомментировали информацию об иске. Вместе с тем, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», их связывает только один контракт — на реконструкцию ВПП томского аэропорта «Богашево».

Как сообщалось, в августе 2019 года «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбрало ЗАО «Строительное управление Томской ДСК» генподрядчиком реконструкции ВПП в Томске. Подрядчику предстоит к ноябрю 2022 года за 2,81 млрд рублей оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

«Богашево» имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

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