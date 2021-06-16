В Томске откроется еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

16 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области будут работать два мобильных и один стационарный пункты вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Так, в пятницу и субботу, 18 и 19 июня, с 10.00 до 16.00 томичи смогут поставить прививку от СOVID-19 в новом мобильном пункте вакцинации у торгового центра «Манеж» (ул. Беринга, 10).

Второй мобильный пункт будет работать в субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, а также 26 и 27 июня с 10.00 до 16.00 у торгового центра «Изумрудный город» (возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города»).

Стационарный пункт вакцинации томской медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156) также будет принимать всех желающих в порядке живой очереди в выходные с 10 до 18 часов.

Тем, кто поставит прививку в эти дни, через три недели необходимо будет привиться вторым компонентом в том же прививочном пункте. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«За день работы мобильного пункта у «Изумрудного города» 14 июня прививку поставили 262 человека, еще 93 обратились в стационарный пункт вакцинации. Этот способ вакцинации пользуется спросом у томичей. Именно поэтому губернатор принял решение расширять количество мобильных прививочных пунктов», – отметил начальник департамента здравоохранения Томской облатси Сергей Дмитриев.

Начальник облздрава также отметил, что поставить прививку от COVID-19 можно также в любой поликлинике, но по предварительной записи.

Оставить заявку на вакцинацию в поликлинике можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 33 398 случаев заболевания коронавирусом, 31 933 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

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