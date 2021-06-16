В Томске проведут капремонт теплосети на пер. Карском за 13,5 млн рублей

16 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Компания «ТомскРТС» направит 13,5 млн рублей на капительный ремонт теплосети на пер. Карском. Подрядчикам предстоит провести работы на трубопроводе диаметром 300 мм на участке от пер. Карского, 23 до ул. Л.Шевцовой, 15, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В предыдущие годы на участке тепловой сети на переулке Карском в гидравлических испытаниях выявлялись многочисленные дефекты, связанные с его износом. Капитальный ремонт повысит надежность теплоснабжения запитанных от него абонентов, в том числе социальных объектов», ‑ отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Энергетики заменят 700 метров теплосетей на современные энергоэффективные трубопроводы. Работы планируют завершить до конца июля. Тогда горячее водоснабжение запитанных от этого участка домов возобновится при условии готовности к подключению жилого фонда.

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