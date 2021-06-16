18+
18+

В Томске проведут капремонт теплосети на пер. Карском за 13,5 млн рублей

ЖКХ, Томские новости, переулок Карский когда дадут воду график отключения В Томске проведут капремонт теплосети на пер. Карском за 13,5 млн рублей

Компания «ТомскРТС» направит 13,5 млн рублей на капительный ремонт теплосети на пер. Карском. Подрядчикам предстоит провести работы на трубопроводе диаметром 300 мм на участке от пер. Карского, 23 до ул. Л.Шевцовой, 15, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В предыдущие годы на участке тепловой сети на переулке Карском в гидравлических испытаниях выявлялись многочисленные дефекты, связанные с его износом. Капитальный ремонт повысит надежность теплоснабжения запитанных от него абонентов, в том числе социальных объектов», ‑ отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Энергетики заменят 700 метров теплосетей на современные энергоэффективные трубопроводы. Работы планируют завершить до конца июля. Тогда горячее водоснабжение запитанных от этого участка домов возобновится при условии готовности к подключению жилого фонда.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра на еще одном участке трассы Камаевка - Асино введут реверсивное движение

19 мая 2021
Томские новости

Томский проект VR-экскурсий по родникам вошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

17 мая 2021
Томские новости

Узнать тайны Обручева, отдохнуть на «привале геолога» и попробовать походную кашу смогут томичи на «Ночи музеев» в ТПУ

19 мая 2021
Томские новости

Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

17 мая 2021
Томские новости

Томичка лишилась миллиона рублей, поверив, что на нее оформили кредит

20 мая 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность строительства межпромысловых дорог

18 мая 2021
Томские новости

Места для дизайнеров, гидов и разработчиков: в Томской области появится больше вакансий для творческой молодежи

29 мая 2021
Томские новости

В Томске пройдет спектакль на заброшенном заводе

9 июня 2021
Томские новости

Томичка выступит в суперфинале чемпионата по чтению вслух на Красной площади

24 мая 2021
Комментарии для сайта Cackle