Томичам покажут новейшие образцы военной техники и расскажут об истории российской армии

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Завтра, 16 июня, на железнодорожную станцию «Томск-I» прибудет передвижная выставка-поезд Минобороны России с новейшими образцами военной техники.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены разнообразные выставки и экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах будут представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». На платформе-сцене для посетителей выступит концертная бригада военных музыкантов.

Все желающие в специальном вагоне смогут сделать тест на коронавирус и получить консультацию военных медиков.

В течение всей акции на перроне железнодорожного вокзала «Томск-I» будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту и выставка современного оружия и экипировки.

Поезд прибывает в Томск в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», которая стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Тематический поезд Минобороны России проследует через всю страну: от Москвы до Владивостока и обратно, и сделает остановки в 51 городе.

Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Фото: tomsk.gov.ru

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