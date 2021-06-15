На проспекте Ленина появились более 50 вазонов с петуниями

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

В выходные в Томске на ограждениях по обеим сторонам пр. Ленина установили более 50 парных вазонов с петуниями.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня вазоны-полусферы появятся на опорах электроосвещения в Губернаторском квартале.

Также во вторник высаживать цветы начнут в Лагерном саду Томска, в понедельник на верхней террасе убрали отцветшие тюльпаны. Техническое задание предусматривает высадку в партере почти 103 тысяч лимонных бархатцев, сальвии, седума и кохии.

Между стелами в Лагерном саду также высадят 17 тысяч ярких бархатцев и сальвию. На выходе к реке клумбы оформят красными и желтыми колеусами. Алые бальзамины высадят за остановочным комплексом.

Всего в этом году томские улицы украсят почти 360 тысяч декоративных цветов.

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