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На проспекте Ленина появились более 50 вазонов с петуниями

Зелень в городе, Томские новости, петунии вазоны зелень цветы в Томске На проспекте Ленина появились более 50 вазонов с петуниями

В выходные в Томске на ограждениях по обеим сторонам пр. Ленина установили более 50 парных вазонов с петуниями.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня вазоны-полусферы появятся на опорах электроосвещения в Губернаторском квартале.

Также во вторник высаживать цветы начнут в Лагерном саду Томска, в понедельник на верхней террасе убрали отцветшие тюльпаны. Техническое задание предусматривает высадку в партере почти 103 тысяч лимонных бархатцев, сальвии, седума и кохии.

Между стелами в Лагерном саду также высадят 17 тысяч ярких бархатцев и сальвию. На выходе к реке клумбы оформят красными и желтыми колеусами. Алые бальзамины высадят за остановочным комплексом.

Всего в этом году томские улицы украсят почти 360 тысяч декоративных цветов.

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