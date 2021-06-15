Вице-губернатор по соцполитике сменился в Томской области

15 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел кадровое изменение среди своих заместителей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Губернатор Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по социальной политике Алёну Левко, ранее работавшую главным врачом клиник Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ)», — сказал Севостьянов.

По его данным, занимавший 3,5 года пост вице-губернатора по соцполитике Иван Деев оставил его в связи с переходом на другую работу.

В свою очередь пресс-служба обладминистрации сообщает, что среди задач, которые глава региона поставил новому заместителю — реализация всех нацпроектов в социальной сфере, восстановление занятости населения до допандемийного уровня, повышение качества медицинских и социальных услуг.

Жвачкин также поблагодарил Деева за проделанную работу.

«Как когда-то в советские времена, столица забирает из регионов лучших. Иван Анатольевич теперь сможет больше времени уделять научно-исследовательской и педагогической работе, к которой он все эти годы так стремился. Однако рассчитываю, что связей с родной Томской областью он не потеряет и будет в Москве нашим агентом», — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Левко родилась в городе Колпашево Томской области. В 2002 году окончила СибГМУ по специальности «педиатрия» затем работала в медсанчасти №2 Томска, Колпашевской центральной районной больнице. После окончания Томского госуниверситета возглавляла информационно-аналитический отдел департамента здравоохранения Томской области и областной центр медицинской и фармацевтической информации. В 2014–2016 годах — советник ректора СибГМУ, а в июне 2016 года Левко назначена на должность главного врача университетских клиник.

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