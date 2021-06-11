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В Томске во время чемпионата по спортивному сбору мусора собрали более 5 тонн отходов

Гиды по городу 🏠, Конкурсы и акции, Томские новости, Экология, мэрия соревнования участники победители порядок субботник В Томске во время чемпионата по спортивному сбору мусора собрали более 5 тонн отходов

Сегодня, 11 июня, в Томске прошли соревнования по спортивному сбору мусора. Его участники наводили порядок в зеленой зоне у гаражного комплекса на пр. Мира, 58/3, сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в акции приняли семь команд – представители школы № 28, Томского техникума водного транспорта и судоходства, Томского лесотехнического техникума, Томской воспитательной колонии № 2 УФСИН России по Томской области, Российского университета правосудия, Томского базового медицинского колледжа.

Томичи очистили участок пр. Мира от скопившегося бытового мусора и пришедших в негодность автомобильных шин и собрали 5240 кг отходов. Победителем соревнований стала команда воспитательной колонии № 2, второе место заняли студенты Томского лесотехнического техникума, третье место – медицинского колледжа. Они получили кубок, медали и грамоты.

В завершении экологической акции администрация Ленинского района организовала угощение для всех участников.

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