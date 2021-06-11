Томский краеведческий музей приглашает бесплатно посетить выставки в День России

11 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

В субботу, 12 июня, все филиалы Томского областного краеведческого музея будет по расписанию. Кроме того, вход почти на все выставки будет бесплатным.

Как уточняют в музее, акцию приурочена к празднованию Дня России. Единственным исключением будет экспозиция «Мумии: по следам древних культур» — вход на нее будет платным.

Филиалы музея в этот день будут работать по следующему графику:

Головной музей (пр. Ленина, 75) с 10.00 до 18.00;

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44) с 10.00 до 18.00;

Томский Планетарий (пр. Ленина, 82А, стр.1) с 10.00 до 18.00;

Музей начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26) с 10.00 до 18.00;

Асиновский краеведческий музей (г. Асино, ул. Ленина, 56) с 09.00 до 18.00;

Колпашевский краеведческий музей (г. Колпашево, ул. Ленина, 49) с 12.00 до 18.00;

Нарымский музей политической ссылки (с. Нарым, ул. Куйбышева, 33) с 09.00 до 17.20;

Музей кулайской культуры (с. Подгорное, ул. Советская, 21) с 10.00 до 17.20;

Музей казачьей культуры «Братина» (с. Кривошеино, ул. Пионерская) с 10.00 до 18.00.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 90-19-20.

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