18+
18+

Томский краеведческий музей приглашает бесплатно посетить выставки в День России

Культура в Томске, Томские новости, Томский областной краеведческий музей, выставки томск интересное новости краеведческий музей томский планетарий афиша Томский краеведческий музей приглашает бесплатно посетить выставки в День России

В субботу, 12 июня, все филиалы Томского областного краеведческого музея будет по расписанию. Кроме того, вход почти на все выставки будет бесплатным.

Как уточняют в музее, акцию приурочена к празднованию Дня России. Единственным исключением будет экспозиция «Мумии: по следам древних культур» — вход на нее будет платным.

Филиалы музея в этот день будут работать по следующему графику:

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 90-19-20.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске прошел первый отчетный концерт частной балетной школы

7 июня 2021
Томские новости

Вечером в Томске изменится схема движения по ул. Сибирской

14 мая 2021
Томские новости

В Томске начинается ремонт на улице Красноармейской

1 июня 2021
Томские новости

С начала года в Томской области рассмотрели более 700 дел о нарушении «закона о тишине»

4 июня 2021
Томские новости

Томичка лишилась миллиона рублей, поверив, что на нее оформили кредит

20 мая 2021
Томские новости

Цифровые сервисы «Ростелекома» становятся доступнее для томичей

26 мая 2021
Томские новости

Двоих томичей рекомендовали к поступлению в ГИТИС после онлайн-прослушивания

2 июня 2021
Томские новости

Места для дизайнеров, гидов и разработчиков: в Томской области появится больше вакансий для творческой молодежи

29 мая 2021
Томские новости

На следующей неделе в Томске ограничат движение по ул. Гоголя

11 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle