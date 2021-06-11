На следующей неделе в Томске ограничат движение по ул. Гоголя

11 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Во вторник, 15 июня, в Томске ограничат движение автомобилей по ул. Гоголя на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивного, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 9.00 вторника до полуночи 5 июля. В это время на указанном участке будут работать бригады АО «ТомскРТС», которые продолжают капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н, полностью заменяют строительную часть и трубопровод.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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