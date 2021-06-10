Завтра в Томске ограничат движение на пр. Ленина

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра вечером, 11 июня, в Томске будет ограничено движение транспорта на пр. Ленина на участке от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с ремонтом теплосетей. Бригады энергетиков будут проводить

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта в Ленинском районе из-за ремонта теплосетей восстановительные работы на воздушном переходе через пр. Ленина для восстановления подачи горячей воды на участке тепломагистрали № 6. Полноценному движению транспорта будет препятствовать спецтехника АО «ТомскРТС» - автокран и вышка.

Работы на данном участке будут проводиться с 22.30 пятницы, 11 июня, до 5.00 субботы, 12 июня.

Также до 24.00 понедельника, 14 июня, на ул. Карла Маркса действует ограничение движения транспорта. На участке ул. Карла Маркса от дома № 2 до пер. Кооперативного работают бригады АО «ТомскРТС». Они восстанавливают подачу горячего водоснабжения на тепломагистрали № 6.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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