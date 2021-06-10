В Томске открывается первая персональная выставка известного фотографа Валерия Доронина

10 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Валерин Доронин

Завтра, 11 июня, в Томском областном художественном музее открывается персональная фотовыставка Валерия Доронина «Мир, в котором я живу».

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли 70 работ из серий «Победное», «Край родной», «Подводное плавание» и «Мир, в котором я живу».

Валерий Доронин профессионально занимается фотографией с 1995 года. Значительная часть его работ посвящена сибирской природе.

«Автор тонко ощущает ее красоту и многообразие. Глядя на его пейзажные снимки, даже непрофессионалы восхищаются точно выстроенной композицией, глубиной кадра», — говорится в сообщении.

Открытие состоится в 14.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 50 — 150 рублей. Выставка работает до 18 июля.

Фото: Валерий Доронин

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