Новым тренером «Томи» стал наставник раменского «Сатурна»

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Сергей Жуков назначен новым главным тренером ФК «Томь». Соответствующее решение принял президент клуба Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сергей Жуков для нашей „Томи“ родной, — сказал губернатор Томской области, президент футбольного клуба Сергей Жвачкин после встречи с новым наставником команды в администрации региона. — С 1997-го по 2002-й он провел за нашу команду более 150 матчей, был капитаном „Томи“ — как раз в то время, когда я в первый раз был президентом футбольного клуба. Потом Жуков тренировал тульский „Арсенал“, волгоградский „Ротор“, с 2019 года — раменский „Сатурн“. Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину. Я рад, что он мое приглашение принял».

Сергей Николаевич Жуков родился 8 мая 1967 года в Казани. Как футболист выступал за «Рубин» (Казань), «Торпедо» (Москва), «Абахани» (Бангладеш), «Локомотив» (Москва). Бронзовый призер чемпионата СССР (1988), финалист кубка СССР (1988, 1989). С 1997 года был игроком «Томи», капитаном команды, закончил здесь карьеру футболиста в 2002 году. В 2003 году работал помощником тренера в «Томи», старшим тренером в раменском «Сатурне», тренером в тульском «Арсенале» (2016), волгоградском «Роторе». 30 мая оставил пост главного тренера раменского «Сатурна», который возглавлял с 2019 года. В настоящее время проходит обучение в Российском футбольном союзе для получения лицензии PRO.

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