Непростая. Первая. Наша. 55 лет назад в Томской области добыли первые тонны нефти

11 июня 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

13 июня «Томскнефть» отметит очередную юбилейную дату. В этот день 55 лет назад были отгружены первые, такие непростые и такие долгожданные тонны томской нефти.

Как бы громко это ни прозвучало, людей, стоявших в те дни на передовой, отчаянно сражавшихся за свою мечту — с непредсказуемой стихией, поджимающими сроками, непредвиденными обстоятельствами, невероятными неудобствами и жуткой усталостью, — можно смело назвать героями. И во многом именно благодаря их героизму мы сегодня можем гордиться историей своего предприятия, начавшей отсчёт с тех самых, первых и непростых, тонн томской нефти.

1966-й стал для первопроходцев настоящим испытанием на прочность. Стройки, бурение, освоение, снабжение, быт — ничего не давалось легко. Да ещё и природа, словно отстаивая свои территории, подкидывала «чужакам» одно испытание за другим. Трескучие зимние морозы сменила весенняя хлябь, а там и половодье разгулялось. Да такое, каких в этих краях уже лет тридцать не видели. Вода всё прибывала и прибывала, срывая сроки начала пробной эксплуатации месторождения, затапливая площадки и дороги, скрывая трубопроводы и задвижки, угрожая размыть последний оплот — обваловку, плотным кольцом опоясывающую «двухтысячник». Прорвись она через эту преграду — и пустой ещё резервуар перевернёт, как простую бочку.

Вот, что вспоминает о тех днях очевидец, ветеран «Томскнефти» Михаил Худобец:

«На счету не только дни — часы. Монтажники торопятся установить громоотвод и смотровые люки. Техник ПИЛ приступил к испытанию днища резервуара, девчата из комсомольско-молодёжной бригады маляров одевают в серебрянку резервуар. Художник крупными буквами выводит три магических слова: «Даёшь томскую нефть!».

Время от времени эти работы приходилось приостанавливать, бросая силы на укрепление обваловки. В ход шли мешки с цементом и песком. На передовую отправлялись все: операторы, строители, сотрудники главков и управлений. Да и сам Николай Мержа, исполняющий обязанности начальника НПУ «Томскнефть», с азартом «залатывал» очередную промоину. Благо (да уж, то ещё «благо»!) жили тут же, рядышком: переселились из затопленных балков и вагончиков в трюм лихтера. На несколько месяцев эта плавучая «консервная банка» стала их домом, штабом, столовой. А прибавьте ко всем этим удобствам ещё и тучи гнуса всех мастей: слепни, комары, мошкара — не то что отдохнуть, но и поесть спокойно не давали! Впрочем, отдыхать было некогда. Время пришло!

«Главной героиней» намеченной премьеры стала 27-я скважина: из освоенных — ближайшая к резервуару. Вечером 8 июня, получив указание, операторы Григорий Ищенко и Николай Гузик на лодке добрались до заветных задвижек. Несколько минут напряжённого ожидания — и нефть с нарастающим шумом стала наполнять резервуар. Пробная эксплуатация месторождения началась!

Изрядно потяжелевшему резервуару теперь большая вода была не страшна, а вот других хлопот половодье ещё подкинуло. Двое суток перед прибытием нефтеналивных барж для первой отгрузки стали марафоном непрерывной борьбы со стихией. Это там, на «большой земле» вовсю сады цветут, а у нас ветер, ливень, до костей пробирающий холод. Вот вам и июнь! Согревала одна мысль: «Завтра! Уже завтра».

13 июня 1966 года в четыре часа дня капитан парохода «Александр Матросов» завёл в протоку Старица громоздкую нефтеналивную баржу. На борьбу с течением, швартовку, и прочие техмероприятия ушло не меньше полутора часов, и вот он, «момент истины».

Из очерка Михаила Худобца:

«6.00 вечера. Ветеран нефтяной промышленности Павел Молчанов открывает последнюю задвижку. Вздрагивает тяжёлый шланг, и следом — всплеск: нефть потекла в баржу. Вездесущие журналисты, (…) приставив к шлангу микрофоны, требуют хоть мало-мальской тишины — им нужен только один голос — голос первой томской нефти.

— Пошла, родная! — закричали враз несколько голосов.»

Все семь суток обратного пути буксир «Александр Матросов» сопровождали продолжительные троекратные гудки всех встречных судов. И торжественные митинги в каждом райцентре. Вот как ждали жители всей области её, первую и нелёгкую! До конца той навигации с Советского месторождения было вывезено почти 50 тысяч тонн первосортной томской нефти.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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