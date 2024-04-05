Праздник покорителей недр: с днём геолога коллег и ветеранов отрасли поздравил директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

5 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирская Сервисная Компания

В первое воскресенье апреля в России отмечают День геолога, профессиональный праздник всех, кто связан с изучением земли и её ресурсов.

Начало этого месяца выбрано для проведения праздника не случайно: в это время у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним экспедициям и полевым работам.

Директор АО «ССК» Евгений Телков Фото: Серафима Кузина

«На протяжении столетий успешное развитие любого общества во многом зависели от умения людей добывать из недр земли сокровища — полезные ископаемые. Невозможно преувеличить значение профессии геолога. Благодаря фундаментальным знаниям, безупречному профессиональному чутью, самоотверженности и влюблённости геологов в свою работу были открыты и разработаны десятки нефтяных и газоконденсатных месторождений в разных регионах России. И этот процесс продолжается, — рассказал директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Быть причастными к отрасли, которая имеет огромное значение в развитии нашей страны — это большая ответственность. Буровики и геологи совместно решают сложные задачи. Именно с геологии начинаются нефтесервисные работы. В Томском филиале Сибирской Сервисной Компании сформирована очень сильная геологическая служба. Мы гордимся тем, что в нашем коллективе работают опытные профессионалы-геологи».

У Сибирской Сервисной Компании, независимого российского нефтесервисного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, богатая история. Основной базой для формирования коллектива изначально были как раз профессионалы из геологоразведочных экспедиций. При их непосредственном участии были открыты и разработаны десятки нефтяных и газоконденсатных месторождений. Радует, что коллектив пополняется новыми кадрами, что у молодых специалистов присутствует искренний интерес к профессии, желание развиваться.

«Геология — это работа для сильных духом и телом. Это истинное призвание и образ жизни! Поздравляю коллег, партнёров, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Пусть на этом пути сбываются самые смелые прогнозы, воплощаются в жизнь планы, проекты и мечты! Желаю благополучия, здоровья вам и вашим близким», — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков.

АО «Сибирская Сервисная Компания» работает во всех нефтегазоносных регионах страны. Крупнейшие недропользователи России доверяют АО «ССК» сложные и ответственные объекты. Сибирская Сервисная Компания — член Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC), лидер ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний — 2023» Первого Бурового Портала, является лучшей нефтесервисной компанией в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение» по итогам опроса рейтингового агентства «Центр поставщиков ТЭК» в 2023 году.

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