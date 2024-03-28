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Найден подрядчик на разработку документации для капремонта Доходного дома Некрасовой в Томске

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В Томске определен подрядчик для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения регионального значения «Доходный дом Е. Некрасовой» по пр. Ленина, 123.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной, на работы из областного бюджета выделено более 2 млн рублей. Подрядчику ООО «СКИТ-93» предстоит разработать ПСД на капитальный ремонт второго и третьего этажей здания, где располагается Томский губернаторский колледж культуры и искусств.

Торговый дом был построен конце XIX века. Здание является примером крупного доходного дома с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали. В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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