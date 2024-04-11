В Томске «исследуют» личность Крячкова с помощью цианотипии

Томск станет частью проекта Пушкинского музея «Искусство жить дома. Игра». В его рамках художница Анастасия Безвершук, работающая технике цианотипии, исследует жизнь и работу известного сибирского архитектора Андрея Крячкова. Итогом изучения станет творческая интервенция в пространстве Музея деревянного зодчества.

«Проект раскроет личность архитектора как человека увлекающегося и конструирующего, а архитектуру — как своеобразную игру, создание мира, в котором по определенным правилам будут жить люди. Соединение инженерной мысли А. Д. Крячкова с тончайшими цианотипиями Анастасии Безвершук позволит рассказать историю дома и его хозяина через архивные документы и фотографии, авторскую мебель и пространство дома», — говорится в описании проекта.

На прошедших выходных Анастасия Безвершук посетила Томск для знакомства с особняком, в котором жил Крячков. Заведующая Музеем деревянного зодчества Людмила Исаева провела экскурсию по знаменитым архитектурным объектам Томска, часть из которых связаны с именем Андрея Крячкова — здания Технологического института, факультетские клиники и библиотека Томского госуниверситета, Дом науки им. П. И. Макушина, Склад торгового дома В. А. Горохова и другие.

Команда проекта обсудила идеи и экспозиционные решения, приступив к реализации нового прочтения пространства. Предполагается, что созданная по итогам исследования экспозиция откроется в конце апреля.

Цианотипия — бессеребряный фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка. Техника была изобретена в 1842 году и применялась для изготовления светокопий чертежей и документов. Позже она получила распространение среди фотохудожников.

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