Суд завершил банкротство авиакомпании «Томск Авиа», удовлетворив 2% требований из 1 млрд рублей

9 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области завершил многолетнюю процедуру банкротства ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В сложной финансовой ситуации «Томск Авиа» оказалась в 2013 году. В июле 2015 года суд ввел в авиакомпании процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

По данным федресурса, общие требования кредиторов составили 1,043 млрд рублей. Из них удалось удовлетворить лишь 2,1% — 21,933 млн рублей.

В определении суда при этом говорится, что рыночная стоимость конкурсной массы должника составила 685,4 млн рублей. В результате реализации имущества удалось выручить 143 млн рублей, в результате взыскания дебиторской задолженности — 131,8 млн рублей, другие поступления составили 32,1 млн рублей. Однако большая часть средств была направлена на погашение текущей задолженности.

Ранее сообщалось, что суд не нашел вины руководства «Томск Авиа» в ее банкротстве. Виктор Марьенкин (руководил компанией с 15 июня 2011 года) и Сергей Горохов (с 17 августа 2015 года до введения наблюдения) доказали в суде, что неплатежеспособность авиакомпании наступила не в связи с их действиями, а в силу объективных причин, связанных со спецификой деятельности должника. В частности, к банкротству привели новые нормы законодательства, отсутствие обещанной региональной субсидии, внешнеэкономическая ситуация и внешнеполитические отношения.

Тогда авиакомпания для оптимизации расходов и перераспределения дефицита провела ряд сделок с аффилированными компаниями (в настоящее время все они находятся в процедуре банкротства) — «Промавиасервисом» и «Агентством воздушных сообщений «Томск Авиа».

В 2012 году, до банкротства, парк воздушных судов авиакомпании насчитывал 19 самолетов и 31 вертолет. Тот год компания закончила с выручкой в 1,3 млрд рублей (рост на 21% к показателю предыдущего года) и чистой прибылью в размере 8,08 млн рублей (рост в 9 раз).

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