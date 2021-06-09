Арестован обвиняемый в убийстве охранника строительной компании в Томске

9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Советский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины, которого обвиняют в двух убийствах в разных регионах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«По ходатайству следствия обвиняемый арестован судом на два месяца», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 2 июня неизвестный проник в административное здание ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), убил охранника и украл около 600 тыс. рублей.

8 июня стало известно о задержании подозреваемого, им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. Также удалось установить его причастность к еще одному убийству — в сентябре 2020 года в Новосибирске, где он также украл имущество из квартиры.

Уголовные дела расследуют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

При предъявлении обвинения мужчина полностью признал себя виновным. При обыске по месту его проживания удалось найти деньги, предположительно похищенные в стройкомпании.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

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