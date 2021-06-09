В конце июня жители части домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске 28 июня жители домов на 8 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с работами по замене запорной арматуры. На время их проведения, с 9.30 до 21.00 28 июня без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пер. Автомоторный, 3, 3 стр.5, 3 стр.6, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 25б, 30;

ул. Березовая, 1, 1 стр.5, 2/1, 8, 8б, 8 стр.6, 10, 10а, 12, 12а, 14;

ул. Залоговая, 121, 121/1;

ул. Мичурина, 112 стр.1, 63, 65, 79, 81, 81а, 88, 88/1, 88/2, 95, 97а стр.1, 98, 99а, 99а стр.1, 102, 104, 106, 107, 108, 108 стр.1, 110, 110 стр.1;

ул. Парковая, 25;

ул. Томск-Северный МПС, 1, 2, 2а, 2а стр.1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12;

ул. Торговая, 1а, 2, 4б, 6, 6 стр.8, 8;

Чулымский тракт, 2, 3, 4, 6, 6а, 9, 11, 15, 15 стр.3, 17.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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