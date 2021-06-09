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В конце июня жители части домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, вода отключение воды остались без воды В конце июня жители части домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

В Томске 28 июня жители домов на 8 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с работами по замене запорной арматуры. На время их проведения, с 9.30 до 21.00 28 июня без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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