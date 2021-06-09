Выпущен новый мобильный гид по Томску

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2021 // Фото: makersofsiberia.com

В понедельник, 7 июня, состоялся официальный запуск мобильного гида по современной Сибири Explore Siberia, разработанный «Мастерами Сибири», совместно с локальными сообществами.

Explore Siberia — это путеводитель по локальным заведениям, креативным пространствам и другим городским локациям, которые помогут туристам проникнуться атмосферой города, а местным жителям — узнать о проектах, о которых они, возможно, не слышали раньше.

Первая версия мобильного приложения Explore Siberia охватывает пять городов — Новосибирск, Тюмень, Томск, Красноярск и Омск. В дальнейшем мы планируем пополнять список городов и обновлять информацию о заведениях.

В путеводителе по каждому городу собрано порядка 40 заведений, креативных пространств, природных и городских локаций, которые помогут туристам проникнуться атмосферой города, а местным жителям — узнать о проектах, о которых они, возможно, не слышали раньше.

Explore Siberia состоит из нескольких разделов:

О городе — история, климат, как добраться и на чём перемещаться по городу.

Еда и кофе — кафе, рестораны и кофейни.

Крафт и вино — коктейльные, крафтовые и винные бары.

Развлечения и культура — музеи и галереи, парки и памятники архитектуры, театры и фестивали.

За городом — озёра, термальные источники, заповедники и монастыри.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

«Мастера Сибири» — медиаплатформа о современной культурной жизни Сибири. Главная задача издания — создать единое онлайн-пространство, чтобы вывести творческую среду Сибири из «подполья», наладить горизонтальные связи между локальными городскими сообществами и предоставить возможность местным героям быть услышанными. Проект реализуется фондом «Креативные практики» и «Родными городами».

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