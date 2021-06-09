Томичей приглашают на startup-квартирник

9 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 10 июня, в рамках серии мероприятий «Придумай. Создай. Продай» от TomskHUB в ТУСУРе пройдёт ежегодный Startup-квартирник, сообщают организаторы.

Гостями мероприятия станут Николай Песегов — основатель и генеральный директор компании Telebreeze, и Виктор Вахитов — основатель и исполнительный директор Pixlpark.

Telebreeze разрабатывает решения для организации IPTV/OTT вещания. За время своего существования компания проработала более 200 уникальных проектов, а на данный момент сервис представлен в 74 странах.

Компания Pixlpark занимается разработкой одноименной платформы интернет-магазина по продаже фотопродукции, полиграфии и бизнес-сувениров. Более 300 компаний по всей России используют платформу Pixlpark в своей работе.

На Startup-квартирнике спикеры познакомят слушателей с историей возникновения своих компаний, расскажут о тех трудностях, которыми столкнулись в начале пути и как с ними справлялись, а также каких успехов достигли их компании сегодня. Поделятся своими взглядами на команду, мотивацию и получение бизнес-знаний, дадут советы тем, кто только думает над запуском стартапа.

Встреча пройдет в онлайн-формате 10 июня в 11.00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Startup-квартирник — второе событие из серии мероприятий «Придумай. Создай. Продай» от компании Rubius и Администрации Томской области в рамках проекта TomskHUB.

Подробную информацию о том, чем занимается компания Telebreeze — читайте в нашем материале по ссылке.

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