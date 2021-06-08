В Томске задержали подозреваемого в убийстве охранника ТДСК

8 июня 2021 / Томский Обзор

Томские следователи нашли подозреваемого в убийстве охранника Томской домостроительной компании, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Им оказался 42-летний мужчина, находящийся в международном розыске по подозрению в убийстве в 2020 году в Новосибирске. Злоумышленника задержали при силовой поддержке СОБРа. Во время допроса мужчина дал признательные показания и подтвердил их при проверке на месте. В его квартире во время обыска обнаружили украденные в ТДСК деньги.

Полицейским также удалось установить причастность подозреваемого к совершению особо тяжких преступлений на территории других регионов. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 2 июня в помещении административного здания ТДСК было обнаружено тело охранника с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия было похищено 600 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: